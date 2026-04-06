I 64 minuti di Lukaku: probabilmente gli ultimi in azzurro
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Sessantaquattro minuti: sono tanti quelli giocati in stagione da Romelu Lukaku.
Sessantaquattro minuti: sono tanti quelli giocati in stagione da Romelu Lukaku. Probabilmente quelli che segneranno l’epilogo della storia tra Romelu Lukaku e il Napoli. Negli ultimi mesi, l’attaccante belga è diventato sempre più un corpo estraneo. Tra problemi fisici, incomprensioni e una gestione mai davvero lineare, il suo minutaggio si è ridotto fino quasi a sparire.
Dopo la scelta dell'attaccante di non rientrare a Napoli, ed il duro comunicato del Napoli che ne attaccava il comportamento, è chiaro che qualcosa si sia rotto col club. Anche lo stesso Conte è rimasto scottato dalla decisione dell'attaccante, che lo scorso anno era stato protagonista assoluto collezionando 38 presenze in stagione e 2896 minuti in stagione.
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