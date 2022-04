ADL ha strappato una promessa alla squadra per il finale di stagione

Lo scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Chiudere la stagione in maniera decorosa: questa la promessa strappata da Aurelio De Laurentiis alla squadra nella cena di martedì sera. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Quel che è stato meglio metterlo da parte. Ne è convinto Luciano Spalletti, il suo mantra è: guardo avanti. Avanti significa blindare prima possibile la qualificazione Champions, obiettivo fondamentale per non gettare alle ortiche una stagione che ha visto il Napoli in corsa per lo scudetto. Avanti significa anche superare eventuali disagi di natura mentale o fisica che hanno contribuito alla sconfitta di Empoli. Avanti è necessario per spezzare il clima di tensione tra club e squadra che si era creato durante il viaggio di ritorno in treno, quando i toni erano stati aspri.

Non ci sono analisti o psicoterapeuti alle riunioni di gruppo inaugurate da Aurelio De Laurentiis ieri al Konani Training Center di Castel Volturno ma la volontà condivisa di finire in maniera decorosa la stagione. Una promessa solenne strappata proprio dal presidente alla squadra, dopo aver assecondato le esigenze di tutti e annullato il «ritiro permanente» deciso nell’immediatezza della sconfitta in Toscana."