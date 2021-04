ADL lo aveva preso per 50 mln, ma rifiutò: Barella ed il retroscena sull'arrivo sfumato al Napoli

Prima di andare all'Inter, Nicolò Barella era stato ad un passo dal Napoli che di fatto aveva trovato l'accordo con il Cagliari. Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Il presidente De Laurentiis aveva fatto il resto raggiungendo un'intesa con il collega rossoblù Giulini per una valutazione complessiva intorno ai 50 milioni ovvero 20 cash più i cartellini di Rog e Ounas.

Per la fumata bianca mancava solo un "tassello" ovvero il via libera di Barella che invece preferì stoppare tutto. Nella sua testa la priorità era aiutare il Cagliari a centrare la salvezza. In più c'erano i pessimi rapporti tra la tifoseria sarda e quella azzurra. Non un ostacolo insormontabile per un professionista come lui, ma comunque un aspetto su cui riflettere".