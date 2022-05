ADL teme un nuovo caso Milik e offre un quinquennale a Fabiàn: le cifre

Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che svela i dettagli dell'incontro tra il presidente e il centrocampista spagnolo.





Aurelio De Laurentiis si è lasciato alle spalle i pericolosi indugi del passato, s’è ricordato che Insigne se ne andrà a parametro zero (come Maksimovic e Hysaj) ha rivisto il copione dell’affare-Milik e si è attrezzato, invitando Fabian Ruiz per una chiacchierata. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che svela i dettagli dell'incontro tra il presidente e il centrocampista spagnolo.

Sul piatto un quinquennale

I misteri del calcio sono infiniti, come le vie del Signore, e quando pareva che non ci fosse più un domani, Adl ha preferito rivedersi personalmente con il calciatore, evitando di accomodarsi con il suo manager: «Parliamone». Un’oretta circa, lunedì sera, nella sala vista mare dell’albergo che ospita Spalletti, per provare ad abbozzare qualcosa che si di reciproco gradimento: Fabian Ruiz guadagna un milione e novecentomila euro, quanto venne stabilito all’epoca; stavolta, l’adeguamento prevede un balzo consistente e il desiderio del centrocampista è sostanzioso: quinquennale, dunque scadenza 2027, con stipendi da tre milioni e mezzo.