I calciatori minacciano lo sciopero, nuove conferme: il motivo

Rodri e Carvajal lanciano l'allarme: "Sciopero possibile, troppe partite". Il polverone si è alzato mesi fa. Da quando cioè Uefa e Fifa, incuranti delle preoccupazioni di allenatori e calciatori sul poco tempo per riposare e sul rischio sempre più elevato di infortuni, hanno aggiunto a un calendario che scoppia di impegni i nuovi formati extra-large delle coppe europee e anche un Mondiale per club che inizia alla fine della stagione e sconfina a metà luglio, con tutte le problematiche connesse - e non risolte - dei contratti che scadono il 30 giugno, del mercato a torneo in corso, delle sedi americane ancora da definire e dei premi incerti. Lo scrive il Corriere dello Sport.