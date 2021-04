CdM a sorpresa: "Separazione con Gattuso non è scontata! C'è una data per la verità"

Adl e Gattuso: le verità. Titola così l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno il suo spazio dedicato al calcio, scrivendo come la separazione può non essere scontata al termine di questa stagione: "Un mese e poco più: la resa dei conti è molto vicina, le posizioni ferme di qualche settimana fa sono oggi più morbide. Separazione scontata? No, ma il punto è: chi dei due fa il primo passo? Domanda che si pone la città, oggi meno intransigente nei confronti di Gattuso, interrogativo al quale gli stessi addetti ai lavori, opinionisti e giornalisti, provano a dare una risposta. Non esiste in questo momento una verità, esiste però la consapevolezza che la rifondazione, urgente fino a due mesi fa, non è più così necessaria.

I pensieri e le riflessioni di entrambi sono però secondari rispetto all’obiettivo che oggi squadra e club vogliono raggiungere. Nè Gattuso, nè De Laurentiis faranno un passo prima della sicura qualificazione in Champions: l’orgoglio di Gattuso e il pregiudizio di De Laurentiis".