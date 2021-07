CdM - ADL non ha paura di perdere Insigne: ragiona sul peso finanziario da cui ci si libera

Aurelio De Laurentiis non ha paura di perdere il suo capitano, Lorenzo Insigne, a parametro zero, del resto - come scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno - nel calcio ai tempi della pandemia la concezione del giocatore in scadenza di contratto è cambiata. Più che all’idea di perdere un patrimonio, si ragiona sul peso finanziario dello stipendio da cui ci si libera.