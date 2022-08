CdM - Anche il 10% su futura rivendita: le richieste altissime per Raspadori

La linea del Sassuolo rimane immutata, non ha la necessità di vendere un altro gioiello dopo la cessione di Scamacca

De Laurentiis ha spostato il suo quartier generale alle Isole Eolie, dove è in vacanza: il presidente è operativo, sta conducendo la trattativa con il Sassuolo per Raspadori. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Un vero e proprio incontro virtuale con Giuntoli, Carnevali e Rossi per cercare di sbrogliare la matassa ma non è bastato, c’è ancora distanza tra le parti.

Il Sassuolo venerdì scorso nel meeting di Rivisondoli ha chiesto 36 milioni di euro più 6 di bonus e il 10% della futura rivendita, non ha ancora abbassato molto le sue richieste visto che sembra non voler andare sotto i 35 milioni più 5 di bonus.

