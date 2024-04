CdM attacca ADL: “Nessuna autocritica, solo pasta e fagioli”

Così scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno sul momento del Napoli

"C'è nervosismo nello spogliatoio del Napoli, va fatta un'analisi di questa annata". Così scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno sul momento del Napoli: "Si potrebbe proporre un altro approccio: i giocatori, probabilmente essi stessi in preda, come gruppo, a violente dinamiche nevrotiche (l’episodio Natan, se confermato) sono il terminale, la messa a terra delle tensioni, errori, svarioni, delirii del vertice societario - intendendo col termine il presidente e il suo eventuale e fantasmatico staff. Se in un qualsiasi posto di lavoro, i responsabili della baracca mostrano segni di sbandamento, è del tutto normale che tra i dipendenti si diffondano incertezza, confusione, voglia di scappare.

Non nuocerebbe al miglioramento della situazione un’onesta analisi, da parte anche dei media, di un’annata nella quale nessun errore è stato evitato e di una situazione che, attenzione, non promette per il futuro che il metodo che ha condotto a quegli errori, sia stato davvero abbandonato. Non c’è stata alcuna vera autocritica, solo pasta e fagioli".