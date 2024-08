CdM - C'è la forte sensazione che in società ci sia qualcuno che ostacola Manna

All'indomani dello sfogo di Antonio Conte in conferenza stampa il Corriere del Mezzogiorno in edicola commenta così il momento - soprattutto sul mercato - del Napoli: "Guardiamo alla settimana che ha preceduto questo intervento: sull’affare Osimhen il confine con l’assurdo è varcato ormai da tempo. Sull’acquisto di Brescianini si è fatta una figura inqualificabile. Altri acquisti, costosissimi, mentre Conte dice che ci sono pochi soldi, sarebbero in arrivo.

La sensazione è che sul versante societario sia cambiato poco. L’attivismo del direttore Manna non nasconde la sua sostanziale mancanza di potere. Sostituire una formula in un contratto mentre sta per essere firmato è una vecchia tecnica per farlo saltare. Su Osimhen il giovane dirigente non può nulla.

Forte sensazione che in società ci sia qualche fenomeno, non il presidente, che sta facendo pesare i suoi poteri sostanziali di veto e ostruzione. Il Grande Rilancio prevedeva l’efficienza delle due sfere, tecnica e societaria. Forse non funziona niente e Antonio ce l’ha detto. Dopo le parole di oggi, ci sarebbero solo le dimissioni, ma non vogliamo nemmeno pensarci".