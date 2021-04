CdM - C'è un dato fortemente negativo che sta facendo la differenza

Il Napoli, al momento, è fuori dalla zona Champions. Il motivo è anche empirico. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno scrive: "C’è un solo dato fortemente negativo, che sta facendo la differenza: le troppe sconfitte. Il Napoli ne ha accumulate nove in campionato, come la Roma, più di tutte le altre in lotta per l’Europa che conta. Accontentarsi del pareggio nel finale, anche con i cambi, rivela anche la frustrazione per le nove sconfitte accumulate durante il percorso".