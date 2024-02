CdM - Calzona riporta la luce al Maradona: segnali incoraggianti, ecco quali

Abbastanza buona la prima di Francesco Calzona da primo allenatore del Napoli. Il nuovo tecnico azzurro fa 1-1 contro il Barcellona

Abbastanza buona la prima di Francesco Calzona da primo allenatore del Napoli. Il nuovo tecnico azzurro fa 1-1 contro il Barcellona, ma soprattutto comincia a restituire qualche certezza alla squadra. "Luce al Maradona, quanto l'abbiamo aspettata", scrive oggi il Corriere del Mezzogiorno: "Calzona comincia bene che meglio non si poteva, afferma la sua volontà sul presidente togliendo di mezzo l’idea del ritiro, impone coraggio alla squadra e registra la difesa.

E non solo: sostituisce anche il binomio dei Magnifici che per la verità ieri sera non ha brillato. Porta in campo, Calzona, una squadra che non ha mai perso concentrazione, consapevoli i giocatori, tutti, che al terzo allenatore, a stare sotto esame era la loro professionalità. E hanno risposto. Un primo tempo assai prudente ma senza errori. Un secondo tempo nel quale è stato addirittura recuperato lo svantaggio, grazie all’unico gesto tecnico di valore di Victor Osimhen, per il resto non pervenuto".