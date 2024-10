CdM critico: "Il Napoli non è in pace, c'è un problema chiaro che è un nervo scoperto"

vedi letture

Il Napoli batte il Lecce in un'altra partita (anche) di sofferenza. Questa l'analisi che ne fa l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Il Napoli ha mostrato nervi scoperti, non è in pace. Dev’essere anche questo che rende Antonio Conte tanto prudente nelle sue conferenze stampa. A noi almeno uno dei problemi sembra di non difficile identificazione: quando l’avversario è più veloce il Napoli non riesce a cambiare marcia, non risponde sul piano del ritmo, e arranca, subendo ripartenze che contro squadre dal piede più educato potrebbero costare assai caro.

Da queste parti ricordiamo la partita del 2023 col Milan, a proposito di ripartenze non bloccate e a proposito di Milan. Poi ci sarà dell’altro e Antonio Conte saprà metterci riparo, ma alla vigilia del ciclo di ferro ci pare che ci sia più di un problema aperto".