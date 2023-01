CdM esalta ADL e Giuntoli: "Due rinforzi mentre le milanesi rischiano di perdere Skriniar e Leao"

Elogio al Napoli. Che è più che mai creatura di Aurelio De Laurentiis e di Cristiano Giuntoli, oltre che di Luciano Spalletti.

Elogio al Napoli. Che è più che mai creatura di Aurelio De Laurentiis e di Cristiano Giuntoli, oltre che di Luciano Spalletti. Lo ritroviamo scritto sulle pagine del Corriere del Mezzogiorno: "Per chi fino a pochi mesi fa stava piangendo per Ciro Mertens e Koulibaly (finito in panchina al Chelsea), è dura da accettare che questo è innanzitutto il Napoli di De Laurentiis e Giuntoli, della programmazione e della visione societaria.