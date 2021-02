CdM - Fabiàn può strappare uno spezzone di gara contro l'Atalanta

Grande emergenza in difesa ed un recupero importante in mediana per la sfida all'Atalanta. Ne parla l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che ipotizza uno spezzone di gara per il rientrante Fabian.

Gattuso ha convocato anche il difensore centrale classe ‘2002 della Primavera Davide Costanzo, originario di Frattamaggiore come capitan Insigne, e l’esterno sinistro (‘2000) Zedadka rientrato a gennaio dal prestito alla Cavese. Fabian Ruiz è tornato tra i convocati, sarà in panchina, potrebbe strappare uno spezzone a gara in corso essendo guarito da pochi giorni dal Covid-19.