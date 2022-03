CdM - Finalmente abbondanza, solo due assenze a Verona e tante novità: le ultime

Possibili novità di formazione per il Napoli in vista della gara di domenica contro il Verona, ne parla l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno

Possibili novità di formazione per il Napoli in vista della gara di domenica contro il Verona, ne parla l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Finalmente c’è abbondanza, a Verona probabilmente mancheranno solo Tuanzebe e Malcuit. Avere tante soluzioni aumenta anche i dubbi, l’opportunità di fare scelte in virtù del momento di forma, del piano-gara, delle caratteristiche dell’avversario.

Il rendimento del Napoli nell’ultimo periodo, gli alti e bassi anche durante la stessa partita nelle prestazioni spingono a fare delle valutazioni soprattutto a centrocampo e in attacco. Fabian Ruiz convive con la pubalgia, il minutaggio va gestito, giocare una volta a settimana piuttosto che ogni tre giorni trasferisce maggiore serenità ma sul piatto bisogna mettere sia il talento dello spagnolo che la necessità di avere gamba, fisicità e qualità per contrastare il Verona".