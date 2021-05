Cdm - Gattuso lavora sulla testa: vuole pazienza e niente frenesia del gol

Rino Gattuso non accetta distrazioni, vuole che non si sottovalutino le motivazioni della Fiorentina, scrive il Corriere del Mezzogiorno sottolineando che la Viola con Iachini in panchina nella scorsa stagione si salvò a cinque giornate dalla fine e fu protagonista di un ottimo finale di campionato con un pareggio, due vittorie e una sola sconfitta. Il tecnico del Napoli - si legge - sta insistendo sull’aspetto mentale, vuole una squadra che scenda in campo con autorevolezza e indirizzi al più presto possibile la partita, essendo consapevole che il destino è nelle proprie mani. Toccherà soprattutto ai più esperti trasmettere pazienza, evitare di farsi prendere dalla frenesia di far gol