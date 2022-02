CdM - Gioia grande per il ritorno di Koulibaly: approccio graduale prima dell'Inter

Koulibaly è arrivato ieri a Napoli, oggi lavoro intenso, domani c'è l'Inter. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "Kalidou è arrivato quando l’allenamento era già finito, il tempo d’assaporare l’atmosfera del gruppo, di parlare con Spalletti e tuffarsi nel clima del big-match di sabato. L’approccio è stato graduale per smaltire la stanchezza dei festeggiamenti e soprattutto del lungo viaggio. Oggi si intensificherà il lavoro, durante la rifinitura che Koulibaly vivrà in gruppo con i compagni, in una giornata che poi terminerà in ritiro nel solito albergo al centro della città".