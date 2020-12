CdM - Hysaj pronto al ritorno, tampone negativo in Albania: oggi nuovo test in Italia

Elseid Hysaj potrebbe tornare a disposizione presto di Rino Gattuso. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che parla delle condizioni dell'albanese (risultato positivo nelle scorse settimane al Covid) e di Victor Osimhen.

"Dopo la vittoria contro la Roma, Gattuso ha concesso un giorno di riposo alla squadra. Si torna al lavoro stamane, in vista della trasferta in Olanda per la sfida con l’Az Alkmaar. Con una vittoria il Napoli conquisterebbe la certezza aritmetica della qualificazione ai sedicesimi di finale di Europa League. Non ci sarà Osimhen. Hysaj, dopo il tampone negativo in Albania, arriva oggi in Italia e, se sarà confermata la negatività, potrà tornare a disposizione di Gattuso".