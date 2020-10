CdM - Hysaj, rinnovo tutt'altro sche scontato nonostante la stima di Gattuso

Elseid Hysaj ed un contratto da rinnovare. Si parla del laterale albanese sull'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno e di un contratto in scadenza nel giugno 2021: "Sul ragazzo - scrive il quotidiano - si sono registrati alcuni interessamenti di club esteri come lo Spartak Mosca, anche in piena fase di calciomercato. Hysaj è stato rivalutato da Gattuso dopo esser stato accantonato invece da Ancelotti, alla ricerca di maggiore spinta con i terzini sulla fascia difensiva. Il rinnovo però è tutt’altro che scontato, nonostante la stima da parte del tecnico calabrese.