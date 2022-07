CdM - Il baby Ambrosino piace a due club di Serie B: la posizione del Napoli

Giuseppe Ambrosino, attaccante dell'Under 19 e della Primavera del Napoli, è nel mirino di diverse società. Spalletti lo valuterà in ritiro

Giuseppe Ambrosino, attaccante dell'Under 19 e della Primavera del Napoli, è nel mirino di diverse società. Spalletti lo valuterà in ritiro a Dimaro, poi si vedrà se andrà in prestito altrove, magari in B per fare esperienza, piace al Cittadella e al Bari. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

La sua storia è una favola, da ragazzino ha fatto tanti sacrifici, con i viaggi in traghetto dalla sua Procida. Peppe non ha mai mollato, neanche quando non giocava a 14-15 anni. Ambrosino era indietro fisicamente, non cresceva. Mimmo, il papà, ha creduto in lui, investendo per garantirgli il convitto e la scuola.