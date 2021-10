Cdm - Il bunker azzurro di Spalletti: solo 3 gol subiti, l'anno scorso furono 41

Una legge storica della serie A rivela che a vincere il campionato è la squadra con la miglior difesa, scrive quest'oggi il Corriere del Mezzogiorno, evidenziando che anche l’Inter di Conte nella scorsa stagione non ha fatto eccezione e che il Napoli, che ha storicamente un’anima offensiva, è stato rivoluzionato da Spalletti in fase difensiva: "Nella scorsa stagione il Napoli ha segnato 103 gol, la differenza in negativo l’ha fatta qualche gol subito di troppo, 57, di cui 41 soltanto in campionato. Gli azzurri hanno subito soltanto tre reti in dieci gare di campionato e questa è la miglior media nei cinque principali campionati europei. Soltanto i campioni d’Europa del Chelsea reggono il passo della squadra di Spalletti. Anche i Blues hanno subito soltanto tre reti, ma hanno giocato nove gare, una in meno del Napoli. Sin dal principio, Spalletti, con il suo collaboratore Calzona (vice di Sarri durante il triennio napoletano), ha insistito sull’armonia della linea difensiva e costruito una squadra che sappia alzare il baricentro con i difensori con i piedi sulla linea del centrocampo".