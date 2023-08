CdM - Il Celta ha fissato un ultimatum per chiudere l'affare Gabri Veiga

Gabri Veiga qualche mese fa sembrava un giocatore fuori portata per il Napoli, vista la concorrenza di Chelsea, Arsenal, Liverpool e Paris Saint Germain.

Gabri Veiga qualche mese fa sembrava un giocatore fuori portata per il Napoli, vista la concorrenza di Chelsea, Arsenal, Liverpool e Paris Saint Germain. Nella vita e nel calciomercato tutto cambia, ad agosto è diventato non solo un affare possibile ma anche ad un passo dal trasformarsi in realtà.

Lo sottolinea l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che parla anche di un ultimatum fissato per chiudere la trattativa: "Il Celta spera di sciogliere la matassa quanto prima possibile, ha concesso 48 ore di tempo al Napoli per definire l’affare" si legge sul quotidiano.