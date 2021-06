CdM - Il Napoli chiederà ad Insigne di ridursi lo stipendio: le ultime sul rinnovo

Il Corriere del Mezzogiorno nell'edizione odierna fa il punto sulla trattativa tra il Napoli e Lorenzo Insigne per il rinnovo di contratto. Il club chiederà, con ogni probabilità, al capitano dei partenopei un taglio dell'ingaggio per rimanere in azzurro in base alla politica societaria che il presidente De Laurentiis ha deciso di attuare.