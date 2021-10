CdM - Il Napoli ha ancora margini di miglioramento: quattro elementi possono crescere

"Dopo aver collezionato 25 punti in nove giornate di campionato e corretto il cammino in Europa League, il Napoli ha ancora margini di miglioramento per essere competitivo su tutti i fronti". Questa la considerazione, poi motivata, espressa dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che analizza nel momento di alcuni elementi auspicando un loro rendimento più costante. In particolare, il focus riguarda il reparto avanzato.

"La crescita è nel rendimento di tutti gli uomini d’attacco: Insigne può essere più continuo, Mertens ha recuperato da poco tempo, Lozano non è ancora devastante come in una parte della scorsa stagione.

La spia del 'si può fare di più' s’accende soprattutto per Zielinski. Il centrocampista per la prima volta da quando è al Napoli nella scorsa annata è andato in doppia cifra sia per gol che per assist, ha realizzato 10 reti e 12 passaggi vincenti. Un capitale prezioso ma Zielinski in realtà neanche nella scorsa stagione è stato continuo".