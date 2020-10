CdM - Il piano anti-Juve di Gattuso: il dilemma del modulo

Il piano anti-Juve ed il grande dubbio: con che modulo giocare a Torino? Ne parla l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che prova ad anticipare le possibili mosse del tecnico nella sfida all'amico Pirlo: "Gattuso chiede massima concentrazione negli allenamenti e pensa al piano anti Juve, c’è una grande partita da preparare e non bisogna farsi travolgere dalle tensioni per le situazioni extra-campo. Tra i pali dovrebbe rientrare Ospina, ci sono poi tre grandi scelte per Ringhio che determineranno il piano-partita del Napoli all’Allianz Stadium.

La prima è il sistema di gioco: 4-3-3 o 4-2-3-1, un dilemma che poi determina anche l’undici da mandare in campo. Adottare il 4-3-3 porterebbe all’inserimento di un centrocampista con caratteristiche più difensive come Demme o Lobotka, il 4-2-3-1 aumenterebbe la batteria di fuoco in attacco tenendo in campo insieme Mertens e Osimhen ma bisogna avere anche equilibrio".