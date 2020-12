CdM - Infortunio Lozano: la data del possibile ritorno

Quanto torna in campo Hirving Lozano? Prova a rispondere l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che parla delle condizioni del messicano uscito malconcio dalla sfida persa contro la Lazio: "Lo scontro con Radu ha generato tanta preoccupazione per le condizioni di Lozano, gli esami strumentali hanno certificato una forte contusione alla gamba sinistra con interessamento dei tendini peronieri. Il Chucky salterà la partita contro il Torino ma dovrebbe tornare per la prima gara del 2021, la trasferta di Cagliari del 3 gennaio".