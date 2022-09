Cdm - Ingaggio Meret andrà a salire fino al 2026: cosa manca per la firma

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Alex Meret sta per rinnovare il suo contratto con il Napoli. Ieri il suo agente Federico Pastorello ha incontrato al centro sportivo di Castel Volturno il ds Giuntoli e le parti hanno raggiunto l’intesa definitiva per il rinnovo del contratto, che andrà solo formalizzato. Meret ha l’accordo in scadenza a giugno 2023, allungherà fino al 2025 più opzione per un altro anno percependo un ingaggio indicizzato di 1,5 milioni di euro più bonus, che aumenterà poi nel corso delle stagioni previste nell’accordo.