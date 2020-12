CdM - Insigne espulso solo 3 volte in carriera: i precedenti del capitano

Insigne rischia due giornate di squalifica, è atteso nella giornata di oggi - scrive il Corriere del Mezzogiorno - il provvedimento del giudice sportivo. Le gare contro l’Inter a San Siro sono storicamente ostili per Lorenzo, nella sua carriera con la maglia del Napoli è stato espulso solo due volte, sempre a Milano contro i nerazzurri, il 26 dicembre 2018 e mercoledì sera. Per trovare un’altra espulsione bisogna risalire al 2011, con la Nazionale Under 21 contro la Turchia.