CdM - Insigne resta in Italia se non rinnova? Un club alla finestra

Si parla di America per Lorenzo Insigne qualora non rinnovasse il suo contratto col Napoli, ma in realtà c'è anche un'altra ipotesi, italiana. Ne parla l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Lo scenario più concreto per Insigne sembra essere la permanenza in Italia, anche nel caso in cui non arrivi in tempo utile l’accordo per il rinnovo. L’Inter non ha mai smesso di seguirlo e monitorare l’evoluzione del rapporto tra Insigne e il Napoli".