Cdm - Insigne senza pace: 0 gol su azione e ADL non va oltre 3,5mln più bonus

Non trova pace Lorenzo Insigne in questa stagione, scrive il Corriere del Mezzogiorno che racconta il momento difficile del capitano tra il rinnovo e l'infortunio: "Da una parte il tema rinnovo che mina la sua serenità, tra l’offerta di 10 milioni netti a stagione del Toronto Fc e quella, invece, del presidente De Laurentiis di 3,5 milioni più 1,5 di bonus molto complicati da raggiungere. Dall’altra il campo che Lorenzo non riesce a ritrovare con continuità dalla gara contro il Sassuolo.

Contro l’Empoli sembrava aver ritrovato la luce oltre il tunnel. Doveva giocare al massimo venti minuti, sono diventati più di settanta. Non era in condizioni brillanti, una parata di Vicario e una deviazione di Parisi gli hanno negato il gol che su azione gli manca da Napoli-Legia Varsavia del 21 ottobre, in campionato è andato a segno soltanto su rigore".