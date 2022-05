CdM - Koulibaly, nessun margine per il rinnovo: due gli scenari

Questa la notizia diffusa dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno:

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Non ci sono possibilità al momento per il rinnovo di Koulibaly. Questa la notizia diffusa dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Koulibaly è il perno della difesa azzurra, il leader nello spogliatoio ma ha il contratto in scadenza nel 2023 e non ci sono margini per il rinnovo dell’intesa vista la proposta di un ingaggio fortemente ridotto. Non è escluso che possa rimanere a scadenza se non ci saranno offerte congrue, di 35-40 milioni che possano far traballare il Napoli. Il Barcellona è interessato ma ora è concentrato sull’affare Lewandowski, il Chelsea ha avuto qualche contatto con Ramadani ma poi sembra aver puntato su Koundè del Siviglia. Spalletti su Koulibaly si è espresso con chiarezza: "È incedibile".