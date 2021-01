CdM - Koulibaly salterà anche Spezia e Udinese: lo staff non vuole rischiare

Le condizioni fisiche di Kalidou Koulibaly, alle prese con i postumi della distrazione di primo grado del retto femorale sinistro accusata contro la Lazio il 20 dicembre, sono in netto miglioramento. Ma - scrive il Corriere del Mezzogiorno - lo staff medico non lo rischierà né per lo Spezia né per l'Udinese. Il difensore franco-senegalese salterà dunque altre due partite e punta a tornare disponibile per la gara di Coppa Italia contro l'Empoli in programma il 13 gennaio.