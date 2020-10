CdM - La macchina del gol si è inceppata: a Napoli tornano le ombre del passato

Dopo il match con l'AZ Alkmaar a Napoli sono tornate le ombre del passato, almeno per una notte. Ossia la squadra che l'anno scorso non riusciva a concretizzare quanto costruito. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Il Napoli è stato lento nella circolazione del pallone, pochi anche gli spunti interessanti nell’uno contro uno e qualche errore di troppo nell’ultimo passaggio. La macchina da gol si è inceppata, sono tornate anche le occasioni fallite come quella di Mertens nel primo tempo e Osimhen di testa subito dopo il vantaggio di De Wit. Il Napoli ha comandato la partita ma è sbattuto sul muro eretto dall’Az Alkmaar protagonista di una prestazione intelligente ed efficace, attendendo l’errore degli azzurri per rendersi pericolosi".