CdM - Le 4 parole che riassumono la mentalità che Spalletti vuole trasferire al Napoli

"Lamentarsi è da sfigati". Luciano Spalletti l'ha ripetuto più di una volta nelle sue uscite pubbliche da allenatore del Napoli e sicuramente l'ha ribadito alla sua squadra dopo la notizia della positività al Covid-19 di Politano. Lo sottolinea l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno:

"Questa frase può essere definita il claim del pensiero di Spalletti. In quattro parole c’è la volontà di trasferire la mentalità d’andare oltre la difficoltà, per spingere la squadra a puntare sul proprio lavoro e non aggrapparsi ai problemi che possono limitarla. Spalletti alla vigilia della trasferta di Milano ha mantenuto la stessa linea di pensiero dopo la notizia della positività al Covid-19 di Politano".