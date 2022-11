CdM - Martedì prossimo il Napoli si ritrova: cinque gli assenti

Si parla dei prossimi impegni in casa Napoli sull'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Intanto, il Napoli dal 12 novembre scorso, dopo la vittoria per 3-2 contro l’Udinese, ha iniziato la lunga sosta per il Mondiale in Qatar. Si parla dei prossimi impegni in casa Napoli sull'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Nel pomeriggio di martedì prossimo gli azzurri torneranno a lavorare in raduno a Castel Volturno. Ad inizio dicembre, tra giovedì 1 e venerdì 2, il Napoli dovrebbe partire per il ritiro di Antalya, dove gli azzurri dovrebbero trasferirsi fino a lunedì 12.