CdM: "Mertens non può non sapere che la squadra è andata oltre le sue reali possibilità"

Mertens non deve venire allo scoperto, lui è così come ha deciso di essere: consapevole di quanto dà e di quanto riceve.

Mertens è di tutti, così ha deciso il ragazzo scaltro, furbo e con un’intelligenza superiore alla media che ha saputo da subito cosa fare e cosa dire per conquistare il cuore di Napoli. Sul Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola si analizzano le dichiarazioni dell'attaccante belga dopo Napoli-Sassuolo: "

Frasi d’impatto su un popolo abituato ai tradimenti, ai voltagabbana. Un popolo che con lui non si è mai sentito una seconda scelta. Ed è un legame che difende oltre ogni ragionevole dubbio. È questa la sua forza, oltre ai gol. Non può non sapere, però, che la sua squadra è andata oltre le sue reali possibilità e che il traguardo Champions è un obiettivo che per due anni è stato fallito. Mertens non deve venire allo scoperto, lui è così come ha deciso di essere: consapevole di quanto dà e di quanto riceve. In sede di contratto, questa, sarà l’unica variabile.