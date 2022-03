CdM - Mertens sta giocando poco col rientro di Osimhen: i numeri del belga

Dries Mertens sta giocando poco, segna meno, il futuro è in bilico, ne parla l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno

Dries Mertens sta giocando poco, segna meno, il futuro è in bilico, ne parla l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Nell’ultimo mese, dal rientro di Osimhen da titolare, Dries ha collezionato solo 144 minuti in sette partite, giocando soltanto a Cagliari una gara intera. Non ha brillato quando ha avuto le opportunità, eccetto forse lo spezzone di Venezia, ma Mertens con le sue qualità può essere una delle “fonti misteriose” per costruire un gran finale di campionato. Il Napoli ha bisogno di segnare di più, ritrovare anche l’impatto degli uomini della panchina come accaduto con Ounas ed Elmas contro la Lazio, Mertens può essere una soluzione anche per far sentire Osimhen meno solo negli attacchi verso la porta avversaria".