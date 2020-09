CdM - Milik, non solo Tottenham: in Premier spunta il Newcastle, la Roma resta alla finestra

In queste ore è emerso il nome del Tottenham per il futuro di Arek Milik, visto il defilarsi della Roma per la corsa all'attaccante polacco. Ma quella degli spurs non sembra l'unica soluzione inglese, come spiega questa mattina Il Corriere del Mezzogiorno: "Il Tottenham è lo scenario più concreto, poi ci sono altre due ipotesi: il Newcastle che, però, ha acquistato Wilson dal Bournemouth e dovrebbe cedere Joelinton per muoversi, o di nuovo la Roma se Dzeko andasse all’Atletico Madrid nel caso in cui per i colchoneros saltassero le ipotesi Suarez e Cavani".