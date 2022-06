CdM - Napoli già fallito una volta, deve stare lontano dai debiti come alcolista riabilitato dalla birra

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Il Napoli è già fallito una volta, dobbiamo stare lontani dai debiti come un alcolista riabilitato dal boccale di birra". Così scrive oggi l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno sulla questione rinnovo di Mertens: "E se questo significa perdere grandi calciatori che si sono amati (tremo al nome del possibile prossimo), quello è il prezzo del nostro essere pesciolini in un mare di squali. Poi l’impresario ci guadagna certo, ma è inutile farneticare di azionariato popolare, come succede nei social: possibile in una città ricca e amante dell’avventura. Non è il nostro ritratto. Bisogna sperare in una buona vendita del club. Avremmo solo voluto che finisse meglio, con più chiarezza. C’è chi sputa veleno sul «pappone», è il momento del dolore e della presa di posizione. Limitiamoci a dire: «T’avimmo voluto bene, guagliò». E tratta bene Juliette