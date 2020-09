CdM - Napoli-Under, intesa vicina: resta l'ostacolo Roma, 5 mln di distanza tra le parti

Cengiz Under resta uno dei nomi in prima fila sulla lista di Cristiano Giuntoli, anche se al momento col Napoli sembra essere tutto fermo. Dzeko non va alla Juve, dunque Milik non può approdare alla Roma, due passaggi che di fatto bloccano anche le trattative per portare l'attaccante turco in azzurro. Ne ha parlato questa mattina anche il Corriere del Mezzogiorno: "I contatti con la Roma sono quotidiani, l’infortunio di Zaniolo non cambia la situazione di Under che è in uscita ma non ha ancora l’accordo con il Napoli sull’ingaggio. L’intesa con il mancino turco è alla portata, l’ostacolo più complesso è l’accordo tra Napoli e Roma: De Laurentiis continua a chiedere 15 milioni, non c’è ancora la fumata bianca, tra le parti c’è una distanza di 5 milioni".