CdM - Napoli-Verona alle spalle: Insigne ha rigenerato l'affetto dei napoletani

Insigne, con le sue prodezze in Nazionale, ha riconquistato l'affetto dei tifosi. Ne parla l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "È una storia d’amore che incombe anche nella trattativa per il rinnovo del contratto con il Napoli non ancora iniziata. De Laurentiis ha provato a rispedire il pallino del gioco ad Insigne che, più di un mese dopo la delusione di Napoli-Verona, da protagonista del sogno dell’Italia ha rigenerato l’affetto dei napoletani".