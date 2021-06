CdM - Napoli vuole Thorsby: Ferrero ha chiesto una contropartita per ridurre distanza tra le parti

Si lavora anche su Thorsby della Sampdoria, la distanza tra le parti è di 1,5 milione di euro. Parla del centrocampista l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che racconta di una Sampdoria pronta a chiedere una contropartita al club azzurro.

"Il Napoli lo valuta 6,5 milioni di euro, il presidente Ferrero chiede 8 milioni. Si ragiona su come ridurre la differenza economica, la Sampdoria ha chiesto l’esterno offensivo classe ‘2002 Cioffi come contropartita, il Napoli riflette, si prende tutto il tempo necessario per decidere cosa fare". si legge sul quotidiano.