CdM - Non solo Juan Jesus: Mazzarri ha già provato un altro azzurro da terzino sinistro

Con Mathias Olivera e Mario Rui ai box, Walter Mazzarri dovrà inventarsi un nuovo terzino sinistro per le prossime partite

Con Mathias Olivera e Mario Rui ai box, Walter Mazzarri dovrà inventarsi un nuovo terzino sinistro per le prossime partite, già a partire da domani contro il Real Madrid. Al Bernabeu dovrebbe giocare anche Juan Jesus sulla fascia, come con l'Atalanta, ma Walter Mazzarri ha provato anche un altro azzurro. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno:

"L’infortunio di Mathias Olivera ha acuito l’emergenza dei terzini sinistri. A Bergamo si è adattato il brasiliano Juan Jesus, ma con alterne fortune. E di certo non può essere sottoposto a ulteriori sforzi perché è reduce da un infortunio muscolare. Ecco perché ci sono le alternative Zanoli (che giocherebbe a destra e Di Lorenzo sarebbe spostato a sinistra) e Natan che nasce in carriera da terzino e già testato in allenamento".