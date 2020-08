Cdm - Non solo palleggio e possesso: ecco come Osimhen ha già cambiato il Napoli

Il Napoli cerca una strada diversa. Il dogma del palleggio, della conquista degli spazi attraverso il possesso palla viene messo in discussione, basta ricordare le verticalizzazioni di Demme per gli inserimenti di Politano e Di Lorenzo contro il Castel di Sangro, scrive quest'oggi il Corriere del Mezzogiorno che analizza tatticamente gli spunti offerti dal triangolare di ieri: "Nella seconda gara si è vista una traccia del nuovo Napoli, quella formazione camaleontica che sta imparando ad indossare anche abiti diversi per sfuggire alla prevedibilità. Il volto della novità è sicuramente Victor Osimhen, un bomber devastante, capace di realizzare una tripletta in otto minuti mettendo in mostra le sue caratteristiche: esplosività, fame travolgente, killer instinct sotto porta e attacco alla profondità.

L’identità è diversa, il Napoli cerca i cambi di gioco con maggiore frequenza, prova a conquistare il campo in ampiezza e tenta anche il lancio lungo quando si profila l’opportunità, come nel caso dell’intuizione di Malcuit per il secondo gol di Osimhen. La ricerca dell’equilibrio è una missione complicata, contro una squadra che gioca nel campionato di Eccellenza ci si può concedere il lusso di sbilanciarsi ma la traccia del cambiamento è visibile".