CdM - Nuove maglie del Napoli, sulla seconda ci saranno il golfo e il Vesuvio

Domani saranno presentate a bordo della nave da crociera MSC World Europa le nuove maglie ufficiali del Napoli.

Domani saranno presentate a bordo della nave da crociera MSC World Europa le nuove maglie ufficiali del Napoli. Il Corriere del Mezzogiorno dà alcuni dettagli su quella che dovrebbe essere la nuova divisa dei campioni d'Italia: "Novità per quanto riguarda gli sponsor: come annunciato, addio a Lete che sarà rimpiazzata da Msc, e ad Amazon che verrà rilevata da Ebay! Sui social da qualche giorno sono pubblicate foto delle presunte maglie. Tutte avranno bordino tricolore sul collo e sulle maniche. La prima sarà chiaramente azzurra, in tonalità più chiara rispetto a quelle viste negli ultimi anni.

La seconda divisa sarà bianca, con il golfo di Napoli e il Vesuvio fotografato a tinte sbiadite a far da sfondo. Mentre è stato scelto il grigio scuro, quasi tendente al nero e con inserti in oro, per la terza maglia. Scegliere di mettere il Vesuvio sulla maglia è un atto di «coraggio» visto che spesso il Napoli è accolto in molti stadi dal coro «Vesuvio erutta, tutta Napoli distrutta»”.