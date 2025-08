Arriverà un'altra ala? Repubblica: apertura a un prestito eccellente a fine mercato

Se il Napoli prenderà davvero Miguel Gutierrez sulla corsia sinistra, poi prenderà anche un altro esterno offensivo? La strategia del club azzurro viene raccontata così dall'edizione odierna de La Repubblica: "Con Juanlu e soprattutto Gutierrez il Napoli puntellerà dunque entrambe le sue fasce, rendendo così meno affannosa la ricerca di un esterno offensivo da alternare a sinistra con Lang.

Resta l'apertura a un prestito eccellente alla fine del mercato e i nomi di Sterling, Chiesa e Grealish non devono essere di conseguenza depennati in maniera definitiva, ma il club azzurro si è messo in una posizione di forza e non potrà essere preso per la gola. Se ne riparlerà per questo da metà agosto in poi, salvo sorprese"