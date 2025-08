Infortunio Gutierrez, i tempi di recupero: ecco quando Conte lo avrebbe a disposizione

vedi letture

Il Napoli è davvero vicino a Miguel Gutierrez, esterno sinistro del Girona che però al momento sta facendo i conti con il recupero da un infortunio. Quando lo avrebbe Antonio Conte a disposizione? Lo racconta oggi il Corriere del Mezzogiorno: "Gutierrez lo scorso 10 luglio si è operato alla caviglia destra dopo un'annata in cui è andato avanti con trattamenti conservativi, rientrerebbe a fine agosto e sarebbe di fatto disponibile dopo la sosta di settembre.

Conte così potrebbe contare su una batteria più amalgamata in termini di caratteristiche: Neres e Noa Lang per l'uno contro uno, Politano e Spinazzola nei momenti in cui si ricerca di più l'equilibrio, Gutierrez e Juanlu Sanchez i profili perfetti per venire dentro al campo a palleggiare come fanno Di Lorenzo e Olivera".