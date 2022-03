CdM - Odio, torti, contratti: provano a distrarre il Napoli in tutti i modi

"Odio, torti, contratti. C’è un tempo per ogni cosa, ora bisogna concentrarsi sull’obiettivo"

Il Napoli deve provare a vincere, nonostante tutto. Così si intitola un approfondimento presente sull'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Oggi abbiamo in squadra Osimhen e KK, fra i più grandi trascinatori di sempre. In particolare l’attaccante, la sua forza, la sua velocità, la sua voglia, non lasciano indifferenti noi napoletani, che amiamo questi calciatori. È una sorta di cortocircuito vincente: le gesta dei calciatori che accendono il tifo sugli spalti, che li trascinerà alla vittoria.

Basta con lo stadio-teatro, non serve a nessuno. Tifare, tifare, tifare. Senza pensare ad altro. Gli avversari lo sanno, e ci temono. Cercheranno di distrarci, con le solite argomentazioni. Odio, torti, contratti. C’è un tempo per ogni cosa, ora bisogna concentrarsi sull’obiettivo. Poi si può vincere o meno, ma abbiamo l’obbligo di provarci.