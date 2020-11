CdM - Osimhen a rischio per il Milan: oggi rientra in Italia e farà nuovi esami

Il Napoli è in ansia per Osimhen, che resta in dubbio per la sfida con il Milan. L'attaccante nigeriano oggi rientrerà a Napoli dove sarà sottoposto ad altri esami strumentali. Dal suo entourage filtra ottimismo, anche se saranno i medici del Napoli a dare l’ultima parola. Solo dall’esito degli accertamenti saranno più chiari i tempi di recupero. Al momento il suo impiego con i rossoneri, primi in A, sembra ancora in dubbio. Nei prossimi giorni si avrà un quadro più chiaro. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.